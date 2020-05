Hypo: Wer hat wen hineingelegt?

Die verstaatlichte Hypo Alpe-Adria Bank hat mit dem Beschluss der sofortigen Rückzahlungssperre der BayernLB-Milliarden nicht nur für neue Klagsdrohungen aus dem Freistaat gesorgt, sondern auch die politische Opposition aufgescheucht.

Grüne, BZÖ und FPK fordern die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der die politischen Vorgänge rund um die Notverstaatlichung der Bank am 14. Dezember 2009 aufklären soll. „Wir wollen wissen, was genau in jenen Tagen und Nächten vor der Verstaatlichung passiert ist. Was hat das Verhandlungsteam geritten, solch eine Entscheidung zu treffen?“, fragt Werner Kogler, Finanzsprecher der Grünen.

Auch BZÖ-Vizeclubchef Stefan Petzner ist dafür. Es stellt sich die Frage, wer bei der Verstaatlichung wen über den Tisch gezogen hat: Die Bayern haben aus der Hypo noch kurz vor der Notverstaatlichung 1,5 Milliarden Euro abgezogen und den Zustand der Bank mit Hilfe der Wirtschaftsprüfer von PWC als konkursreif dargestellt. „Drohgebärden, aber keine Entscheidungsgrundlage“, meint Kogler. „Übersehen“ haben die Verhandler unter dem damaligen Finanzminister Josef Pröll und dem Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn, dass die BayernLB der Hypo damals einen drei Milliarden Euro dicken Finanzierungsrahmen zur Verfügung gestellt hatte. Dieses Geld hätte schon damals als Eigenkapital der Hypo eingestuft werden können. Möglicherweise wäre die Verstaatlichung dann gar nicht notwendig geworden.

Geirrt?

Bleibt die Frage, warum Peschorn, der nach eigenen Angaben den Verstaatlichungsvertrag maßgeblich gestaltet hat, den Bayern unter Punkt fünf des Kaufvertrags ausdrücklich die Rückzahlung der Milliarden-Finanzierungen zugesichert hat. Petzner verlangt eine Abberufung Peschorns. „Es ist äußerst mühsam, wenn Personen fortgesetzt die Unwahrheit sagen“, sagt Peschorn zum KURIER. Den Vorwurf, den Verstaatlichungsvertrag verbockt zu haben, sei „Verleumdung“. Er war bei den direkten Verhandlungen gar nicht dabei. Verhandelt hätten Josef Pröll, Staatssekretär Schieder, deren Kabinettmitglieder und Notenbankchef Nowotny.