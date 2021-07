Überraschungs-Offert in letzter Minute

Umeks Übernahmevorschlag erinnert stark an den Deal von Ex-Hypo-Alpe-Adria-Chef Tilo Berlin. Dieser hatte 2006 mit einer Gruppe von prominenten Investoren – darunter Ex-Kika/Leiner-Chef Herbert Koch und Ex-Mayr Melnhof-Chef Michael Gröller – rund ein Viertel an der Hypo-Alpe-Adria-Bank erworben. Ein gutes halbes Jahr später verkauften sie an die BayernLB – mit mehr als 50 Prozent Gewinn. Umek betonte in seinem eMail daher auch, dass keiner der damaligen Investoren in seinem Finanzierungskonsortium sei.

Als realistischeres Angebot für die Hypo-Tochter stuft der Aufsichtsrat jenes des indischen Infrastrukturfinanciers Srei ein. Die tschechische Immobiliengruppe EPG rund um den Österreicher Werner Ebm scheint ebenso Chancen zu haben. Aber auch bei diesen Offerten bleibt für die Hypo ein ordentlicher Verlust übrig. „Die Bank im derzeitigen Umfeld zum Buchwert zu verkaufen, ist illusorisch“, sagt ein Insider. Für Staat und Steuerzahler heißt das: Gut eine Milliarde Euro wird die Hypo heuer an Zuschuss brauchen.