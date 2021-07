Horst Pirker: Vom Medien- zum Saubermacher

Der frühere Styria-Vorstandsvorsitzende und Ex-Chef des Red Bull Media House, Horst Pirker, wechselt ab Februar als Vorstandschef zum international tätigen steirischen Abfallentsorger Saubermacher Dienstleistungs AG. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Im Oktober 2011 war ein entsprechender Medienbericht noch dementiert worden. Pirker (52) war mit Jahresende auf eigenen Wunsch aus familiären Gründen von Red Bull geschieden.

Pirker habe als Aufsichtsrat und strategischer Ratgeber von Saubermacher bereits seit sechs Jahren "hervorragend mit dem Führungsteam zusammengearbeitet". Weil es Pirker aus privaten Gründen wieder in die Steiermark ziehe, habe er "dieses langfristige Engagement bei Saubermacher angenommen". Das Führungsteam besteht nun aus den Vertriebs- und Finanzvorständen Frank Dicker und Erhard Schmidt sowie Pirker. Sie sollen das Saubermacher-Engagement in den CEE-Ländern weiter vorantreiben. Außerdem beteiligt sich das Unternehmen gerade an einer Ausschreibung in Abu Dhabi, in rund drei Wochen soll es ein Ergebnis geben, so ein Sprecher zur APA. Ein Börsengang sei hingegen "überhaupt kein Thema mehr", seitdem im Jänner 2008 ein Versuch angesichts der schlechten Entwicklung der Börsen im letzten Moment abgeblasen wurde.

Pirker will auf dem aufbauen, was Unternehmenseigentümer Hans Roth aufgebaut habe. Roth will sich "als Vorsitzender des Aufsichtsrats und Partner in der strategischen Ausrichtung des Unternehmens weiterhin voll einbringen".