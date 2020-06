Hohe Lohnnebenkosten als "Standortkiller"

Konkret: Eine Alleinverdienerin mit einem Kind und 2000 Euro Bruttomonatsgehalt kostet den österreichischen Arbeitgeber 36.700 Euro im Jahr. In Deutschland fallen nur 33.400 Euro an. Immerhin: Netto bleiben ihr in Österreich um 1300 Euro mehr übrig – ein Vorteil, der allerdings nur bei niedrigen Einkommen besteht.

Anders sieht es für einen Alleinverdiener mit zwei Kindern und 5000 Euro Bruttomonatsgehalt aus. Hier belaufen sich die Gesamtkosten für den Dienstgeber auf 90.600 Euro. Westlich von Passau fallen nur 81.800 Euro an. Und: Der Familienvater muss obendrein netto mit 3000 Euro weniger auskommen. Diese "exorbitant hohen Dienstgeberkosten" vermisst Gloser in der aktuellen Steuerreformdebatte völlig.