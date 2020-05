Hochegger: Ex-Partner soll Million entwendet haben

Indes sagte der gebürtige Ungar im Jänner 2015 bei der Kripo in Wien aus, dass ihn Hochegger angewiesen hatte, den Betrag von Ungarn in einen "sicheren Hafen" zu bringen. Mithilfe eines Wiener Anwalts, der mittlerweile offenbar keine Zulassung mehr hat, wurde zuerst eine zypriotische Limited und danach eine Firma in Liechtenstein gegründet. Der Anwalt, er selbst und eine ungarische Partnerin fungierten in beiden Firmen als Gesellschafter – angeblich treuhändig für Hochegger.

In der Folge habe ein Bote das Geld ins Budapester Büro gebracht. "Später wurde das Geld von mir und der Frau in Budapest an Peter Hochegger in bar ausgehändigt", behauptet der Ungar. Dessen Anwalt Oliver Scherbaum zum KURIER: "Der Vorwurf Hocheggers ist haltlos. Der Betrag wurde ihm bar übergeben." Vielleicht könne sich Hochegger aufgrund "der aufregenden Ereignisse der vergangenen Jahre nicht mehr an alles erinnern".