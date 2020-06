Hirsch Servo kämpft sich in Gewinnzone zurück

Der Kärntner Verpackungshersteller und Maschinenbauer Hirsch Servo hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2013/’14 im Juli wütete ein Feuer in einer Produktionshalle. Vor Weihnachten kam dann mit der Schweizer Investmentgesellschaft Lifemotion ein neuer Eigentümer. Seit dem heurigen Frühjahr gibt es mit der niederösterreichischen Herz-Gruppe wieder einen neuen Eigentümer. Jetzt will die gebeutelte Hirsch Servo in die Gewinnzone zurück.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das Ende Juni zu Ende ging, konnten durch massive Einsparungen die Verluste deutlich verringert werden. Unter dem Strich verbesserte sich das Ergebnis von minus 3,85 Millionen auf minus 632.000 Euro. Die Verkaufserlöse entwickelten sich stabil, es gab ein kleines Umsatzplus von einem Prozent auf 89,05 Mio. Euro.

Das Unternehmen hat insgesamt zehn Standorte mit einer starken Ausrichtung auf Osteuropa. Der Standort in Italien wurde auf ein technisches Büro verkleinert. Eine jahrelang brachliegende Liegenschaft in Klagenfurt konnte kürzlich vermietet werden.