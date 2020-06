Herbstlohnrunde: Feilschen um drei Prozent

Beim Abschluss selbst will sich Mayrhuber nicht auf konkrete Prozentzahlen festlegen lassen. Aber: "Seit 2010 sind die Reallöhne nicht gestiegen, 2010 ist die Lohnquote weiter zurückgegangen." Die Gewerkschaften wollen heuer – so Mayrhuber – daher wieder eine Reallohnerhöhung (Abschluss über der Inflationsrate, Anm.) durchsetzen. In Zahlen: Für die Gewerkschaft geht es darum, was nach dem Dreier hinter dem Komma steht. Denn die Inflation seit dem Abschluss 2011 – im Durchschnitt 4,2 Prozent höhere Ist-Löhne – beträgt 2,8 Prozent. Mit der bisher üblichen Aufteilung des Produktivitätszuwachses zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern muss rein rechnerisch deutlich mehr als drei Prozent herauskommen.