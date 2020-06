Hemden-Erzeuger Gloriette ist pleite

Am Betriebsstandort Stegersbach (18.000 Quadratmeter) hat Gloriette nicht nur die Verwaltung, sondern auch die Produktion, das Warenlager und ein Factory-Outlet angesiedelt. Zugleich werden aber auch in Ungarn von der Tochterfirma Gloritex Kft Hemden und Blusen gefertigt. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen 13 angemietete Filialen: fünf in Wien, und je eine in Baden, Wr. Neustadt, Linz, Wels, Salzburg, Graz, Klagenfurt und Spittal an der Drau.