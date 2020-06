Hektische Suche nach mehr Wachstum

Demonstrationen in den Hauptstädten gegen die drastischen Sparprogramme setzen den EU-Staats- und Regierungschefs zu: Die Bürger fordern auch Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit, für Jobs und soziale Sicherheit.

Nicht nur von der Straße, auch von der EU-Kommission und dem Parlament kommt Druck auf die Regierungen, Wachstum anzukurbeln. Parlamentspräsident Martin Schulz wird bei seinem Auftritt im Kreise der Regierungschefs am Donnerstag den Steuerhinterziehern in der EU den Kampf ansagen: Jährlich gehen dem Fiskus bis zu 1000 Milliarden Euro an Einnahmen verloren.

Um Jobs und Aufschwung zu fördern und die Verschuldung zu stoppen, wollen die 27 EU-Regierungen künftig ihre Budget- und Wirtschaftspolitik besser abstimmen. Die Kommission hat die Kompetenz, detaillierte Vorgaben punkto Haushalts-, Wirtschafts- und Sozialreformen zu machen, jedes Land genau zu prüfen und – wenn nötig – auch zu bestrafen.