Heißes Spiel mit Anleihen der Hypo Alpe Adria

Für die Inhaber der vom Land Kärnten garantierten Anleihen der Hypo Alpe Adria Bank wird es eng: Die Abstufung der Bonität dieser Anleihen auf "Ramsch-Status" durch die Ratingagentur Moody‘s Ende der Vorwoche, wird wohl einen Kursrutsch auslösen. Und zwar nicht nur bei den 900 Millionen Euro an nachrangigen Hypo-Anleihen, deren Gläubiger die Republik Österreich per Sondergesetz an den Kosten der Krisenbank beteiligen will, sondern auch bei den gut elf Milliarden vorrangigen Hypo-Anleihen. Denn viele Investmentfonds, die diese Anleihen im Vertrauen auf die Garantie Kärntens in ihrem Portfolio haben, dürfen "Ramsch-Papiere" laut ihren Vorgaben gar nicht halten. Sie müssen daher verkaufen.

Für die Republik beginnt damit ein heißes Spiel: Sie kann versuchen, diese Anleihen zu tiefen Preisen zurück zu bekommen, was den Steuerzahlern einige Hundert Millionen Euro ersparen könnten. Gut möglich aber auch, dass Spekulanten wie etwa Hedge Fonds die Hypo-Anleihen zu den gesunkenen Kursen in die Hände bekommen. Sie sind üblicherweise nicht geneigt, Nachlässe auf ihre Investments zu gewähren. Sie pokern eher auf volle Rückzahlung und dürften damit – zumindest was die vorrangigen Hypo-Papiere betrifft – auch rechtlich gute Chancen haben. Hedge Fonds haben Erfahrung mit solchen Kämpfen. So haben US-Fonds 2011 den Schuldenschnitt Argentiniens nicht anerkannt und sind gerichtlich gegen das Land vorgegangen. Sie bestanden auf volle Rückzahlung.