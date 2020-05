Heinz Ketchup: Aufsicht vermutet Insiderhandel

Die Spur führt in die Schweiz, wo die SEC am Tag nach der Bekanntgabe der Übernahme , vergangenen Freitag, per Eilbeschluss das Vermögen in einem Züricher Bankdepot einfrieren ließ. Über dieses Depot sollen bisher unbekannte Anleger die verdächtigen Geschäfte abgewickelt haben. Die SEC hegt den Verdacht, dass die Besitzer dieses Kontos durch einen Tipp Wind von der anstehenden Heinz-Übernahme bekommen haben.