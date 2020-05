Heimische Konzerne sind besser als ihr Börsewert

"Ich war perplex, die Kursverluste sind in keiner Weise begründet", schlägt Helge Rechberger, Leiter der Aktienanalyse der RBI, in die gleiche Kerbe. Viele Investoren hätten jetzt einfach Kasse gemacht. Das waren wohl nicht nur institutionelle Investoren. Wolfgang Siegl, Chef des Online-Wertpapierhändlers brokerjet, berichtet von einer deutlichen Zunahme der An- und Verkäufe. "Unsere Spitzenkunden machen zwischen 70 und 150 Orders am Tag, das ist das Drei- bis Vierfache als in Normalzeiten." Sie würden die hohen Kursschwankungen zu ihrem Vorteil auszunutzen versuchen. Unterm Strich bleiben die sogenannten Daytrader aber in der Minderheit, sind doch ohnehin Privatanleger nur für rund zehn Prozent aller Umsätze an der Wiener Börse verantwortlich.



"Die hohen Wellenbewegungen werden auf längere Sicht bleiben, leider auch mit größeren Einbrüchen", fürchtet Rechberger. "Das Allerschlimmste sollten wir gesehen haben, aber das heißt noch lange nicht, dass wir über dem Berg sind. Wir bleiben vorsichtig. Wer nicht nervenstark ist, sollte nicht investieren."