Heile Welt war einmal: Angst regiert Börsen

Die Politik nimmt die wachsenden Schuldenberge nicht wirklich ernst und verschiebt das Problem in die Zukunft. Die Folge: Die Schuldenberge wachsen, bis es schließlich zum "Big Bang" kommt - eine totale Zahlungsunfähigkeit des Staates.



Gehälter für Beamte, Lehrer, Ärzte in öffentlichen Spitälern könnten nicht mehr gezahlt werden. Der private Konsum würde rapide einbrechen, Banken kämen in Bedrängnis. Der Staat aber könnte nicht mehr helfend eingreifen. Nicht einmal Sparguthaben wären in diesem Fall sicher. Unruhen, wie sie in den vergangenen Tagen Großbritanniens Großstädte erschütterten, könnten in vielen europäischen Städten zum Alltag werden.



Aber schon bevor dieser Big Bang eintritt, könnte sich die Stimmung in der Bevölkerung rapide verschlechtern und das Vertrauen in die Politiker erschüttern. Ein weiteres Auftürmen der Schulden ohne politische Gegenmaßnahmen würde nämlich von den Finanzmärkten abgestraft - das heißt: Anleihezinsen der Staaten würden nach oben getrieben und jede neue Verschuldung wäre damit teurer. Aktienkurse würden abstürzen, Banken würden an Finanzstärke verlieren. Die Menschen würden den Instituten nicht mehr trauen und Geld abziehen, ins Ausland und in sichere Häfen wie die Schweiz bringen. Begonnen hat dieser Prozess bereits.



Wie schlimm sich wachsende Spannungen in der Weltwirtschaft auf den Lebensstandard auswirken können, haben die Forscher des Londoner Centers for Business and Economic Research untersucht. Demnach könnte der Wohlstand während einer Generation um ein Viertel fallen. Das würde die Stabilität der westlichen Gesellschaft bedrohen.