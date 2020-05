Heftige Schelte für hohe Gaspreise

Ein "ständiges Ärgernis" ist für Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner die "überdynamische Entwicklung der Erdgas-Preise" in Österreich. Die teilweise deutliche Anhebung der Preise seit Jahresbeginn ist für den Minister "nicht begründbar".



Ab Oktober werden mehrere Anbieter wie etwa Wien-Energie, EVN, Begas oder die Ferngas AG höhere Gastarife verrechnen. Diese Preiserhöhung ist in der Grafik bereits berücksichtigt. Ein Durchschnittshaushalt zahlt um rund 100 Euro mehr als noch vor einem Jahr.



Mitterlehner verwies auf die günstigeren Kosten für Gas in anderen europäischen Ländern. Nur in vier europäischen Hauptstädten sei Gas noch teurer als in Wien. In der Bundeshauptstadt müsse man für dieselbe Menge Gas um knapp 500 Euro mehr zahlen als in Berlin.



Die Gasanbieter argumentieren, dass der Gaspreis am Ölpreis hängt und die Tarife mit einer Verspätung von drei Monaten bis zu einem halben Jahr angepasst werden. Außerdem habe man langfristige Verträge abgeschlossen.



Die Aufsichtsbehörde E-Control überzeugt das allerdings nicht: "Die Margen der Gasanbieter werden nach den Preiserhöhungen am obersten Ende der Bandbreite der vergangenen zwei Jahre liegen", heißt in der Presseaussendung. "Ob das Ausmaß der Preiserhöhung über die Situation an den Großhandelsmärkten gerechtfertigt werden kann, ist zu hinterfragen."