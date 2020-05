Hanlo Fertighaus: Investor finanziert Fortführung

„Die geplante Rettung Fertigteilhaus-Gruppe ist auf einem guten Weg“, sagt Markus Graf vom Gläubigerschutzverband AKV zum KURIER. „Eine Einigung sollte in den wesentlichen Punkten kurzfristig zu erzielen sein." Nachsatz: "Damit wird eine weitere Betreuung und die Fertigstellung der Baustellen ermöglicht." Am Dienstag kam es bereits zu einer "Elefantenrunde" der fünf beteiligten Insolvenzverwalter, die offenbar eine konzertierte Vorgangsweise anstreben. Die Verhandlungen mit dem Investor über einen sogenannten Asset Deal, also einen Herauskauf des notwendigen Vermögens, dürfte schon in den nächsten Tagen in trockene Tücher gebracht werden. Spätestens bis zur nächsten Gläubigerausschusssitzung am 22. Mai sollten die Verhandlungen abgeschlossen sein.