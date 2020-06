Handel: Warteschlange nach der Razzia

Erst nach acht Arbeitstagen sind die Beamten wieder abgezogen. Mit vier Wäschekörben an Unterlagen, Computer-Festplatten und ein paar Gigabyte an Daten – so viel wurde überhaupt noch nie bei einer Hausdurchsuchung in Österreich sichergestellt.

Wer glaubt, die Beamten sichten nun das Material, irrt aber. Der Lebensmittelhändler hat die Versiegelung aller Dokumente beantragt. Die BWB hat Mitte der Woche einen Bericht über die Razzia an das Kartellgericht übermittelt. Bei diesem liegt nun die Entscheidung, ob und wie viel der Unterlagen freigegeben werden. "Eine solche Datenmenge ist für alle Beteiligten eine Premiere", sagt Kartellanwalt Alfred Mair. Es sei "abso lut nicht vorhersehbar", wie viel freigegeben wird. Der Teufel steckt wie so oft im Detail. Schließlich kann man lange darüber streiten, ob eine Zahl nun ein Geschäftsgeheimnis ist oder nicht. Ob es vor Ostern eine Entscheidung gibt, steht in den Sternen.

Bei der Konkurrenz von Rewe atmet man auf, dass die Ermittler – noch – nicht im eigenen Haus waren. Ob sie noch kommen, ist aber offen. Parallele Ermittlungen bei allen Händlern wären schon aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Die BWB hat 20 Fallbearbeiter. 15 davon (plus einige Polizisten) sind bei Rewe aufmarschiert, die anderen haben den Betrieb in der Behörde aufrechterhalten.