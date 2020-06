Hameseder als Konrads Nachfolger nun fix

Was bereits in der Vorwoche durchsickerte, ist jetzt offiziell: Nach 22 Jahren an der Spitze der Raiffeisen-Gruppe zieht sich ihr Chef Christian Konrad frühzeitig zurück. Er informierte Mittwoch die Verwaltungsorgane der Raiffeisen Holding NÖ-Wien, dass er sein Mandat als Holding-Obmann während der laufenden Periode zurücklege. Das entspreche einer mehrjährigen Planung. Der oberste Raiffeisen-Chef wird im Juli 69 Jahre alt. Konrad hat immer betont, vor dem 70er aufhören zu wollen.

Erwartungsgemäß stimmten Vorstand und Aufsichtsrat Konrads Vorschlag zu, Erwin Hameseder zum neuen Obmann zu nominieren. Die Wahl ist am 4. Mai. Hameseder war bisher Vorstandschef der Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. Beide bisherigen operativen Posten legt er zurück, um Konrad als Obmann nachzufolgen. Er vertritt damit künftig die Eigentümer, die 180 Raiffeisen-Genossenschafter. In der Holding sind die Beteiligungen an Banken und Industrieunternehmen geparkt.