Gutes Geschäft mit Fitness-Armbändern und "schlauen Uhren"

Das Geschäft mit Fitness-Armbändern und schlauen Uhren wächst. 2016 wurden 102,4 Millionen sogenannte Wearables und damit um 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor ausgeliefert, wie das US-Marktforschungsunternehmen IDC mitteilte. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres waren es demnach 33,9 Millionen Stück - so viele wie noch nie in einem Quartal.

Chinesen im Vormarsch

Im Schlussquartal wurde der Markt laut IDC weiter vom Unternehmen Fitbit und seinen Fitnessarmbändern dominiert, mit einem Marktanteil von 19,2 Prozent. Die chinesische Elektronikgruppe Xiaomi kam demnach auf einen Anteil von 15,2 Prozent, knapp vor Apple mit seiner Smartwatch.