Gulliver’s-Reisen-Pleite: Ex-Chefs nun verurteilt

Der Sachverständige Martin Geyer war in seinem Gutachten nämlich zum Schluss gekommen, dass die Zahlungsunfähigkeit der Gruppe für die Geschäftsführung spätestens zum 30. Juni 2012 erkennbar war. In vier der sechs Insolvenzverfahren waren fast 33 Mio. Euro Forderungen anerkannt worden, den Befriedigungsausfall der Gläubiger bezifferte Geyer in seiner Expertise mit etwa 16 Mio. Euro. Darin wurden der früheren Firmenchefin auch „übermäßige Entnahmen“ zumindest in den Jahren 2011 bis 2014 vorgeworfen.

Die Reisebüro-Gruppe selbst war kurz nach der Pleite an einen Mitwerber verkauft worden. Kid Möchel