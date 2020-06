Gruppensteuer beschert hohen Einnahmenausfall

Seit dem Jahr 2005 gibt es in Österreich die Gruppenbesteuerung. So können Unternehmen und finanziell verbundene Töchter – auch im Ausland – ihre Gewinne und Verluste ausgleichen und in Folge die Steuerlast senken. Die damalige Bundesregierung hoffte damit, dass Unternehmen ihren Hauptsitz nach Österreich verlegen oder hier belassen.