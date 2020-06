Griechische Tabaksteuer verglüht

Während die Einkommen im Land sanken, stieg der Mindestverkaufspreis von Zigaretten zwischen 2009 und 2013 um 59 Prozent. Der Anteil der Steuer am Endpreis wurde mit 87 Prozent zum höchsten in der EU. Zugleich schrumpfte der Preisunterschied zwischen teuerster und billigster Marke: Er betrug im vergangenen Jahr nur noch 14 Prozent.

Folge: ein regelrechter Schwarzmarkt-Boom. 2011 hat die griechische Regierung 3,04 Milliarden Euro an Tabaksteuer einkassiert. 2012 waren es nur mehr 2,71 Milliarden Euro, Tendenz sinkend. Die Studie über den illegalen Zigarettenhandel in Griechenland stützt sich auf Daten der Zollpolizei, aber auch "Detektiven" der Tabakindustrie, die in Ausgehvierteln in Athen oder Thessaloniki auf die Straßen gehen, um leere Zigarettenpackungen und Stummel zu sammeln: So lässt sich der Konsum an Schmuggelware schätzen.