Griechenlands Nein: DAX erholt sich ATX verliert

Bei den Einzelwerten zeigten sich im ATX die beiden Bankaktien besonders schwach. Die Papiere der Raiffeisen Bank International (RBI) gaben um 3,55 Prozent auf 12,65 Euro nach, Anteilsscheine der Erste Group fielen um 2,74 Prozent auf 25,17 Euro. Damit folgten sie dem schwachen europäischen Branchentrend.

In der Gewinnzone notierten hingegen die Titel der Buwog, die zuletzt mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 17,88 Euro standen. Die Analysten der Erste Group haben in einer neuen Studie ihre Anlageempfehlung "Acuumulate" sowie das Kursziel von 21,0 Euro für die Aktie bestätigt. Allerdings rechnen sie mit geringeren Mieteinnahmen als bisher.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX unmittelbar nach Sitzungsbeginn bei 2.432,99 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.50 Uhr bei 2.382,90 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 1,62 Prozent tiefer bei 1.211,33 Punkten. Im prime market zeigten sich sieben Titel mit höheren Kursen, 30 mit tieferen und einer unverändert. In drei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.