Griechenland: Verschuldung "außer Kontrolle"

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Rat Ewald Nowotny äußerte sich Donnerstagabend nicht dazu, wie lange die EZB fortfahren werde, Staatsanleihen von Euro-Problemländern zu kaufen. Man hoffe aber, dass dafür bald der Euro-Rettungsfonds zum Einsatz kommt. Die Emission gemeinsamer europäischer Anleihen zur Schuldenfinanzierung ( Eurobonds) ist für Nowotny derzeit keine Option. Der Einsatz von Eurobonds sei nur möglich, wenn man die EU-Verträge ändere. "Das ist ein mühsamer Prozess, so dass ich das nicht als naheliegende Option sehe", sagte Nowotny.



Mit großer Besorgnis registriert Nowotny die Entwicklungen in Italien, wo Ministerpräsident Berlusconi gerade das Sparpaket wieder aufgeschnürt hat. Die EZB muss wegen der italienischen Schuldenkrise auch italienische Staatspapiere aufkaufen.



OeNB-Vizegouverneur Wolfgang Duchatczek sagte, dass noch jede Krise überwunden wurde. Im Fall Griechenland werde es wohl 5 bis 10 Jahre dauern, bis sich das Land wieder am Kapitalmarkt selber refinanzieren und Schulden selber tragen werde können. Die Entwicklung sei so lange auseinandergelaufen, dass man dies nicht in einem Jahr reparieren könne.