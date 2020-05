Griechen: Löhne im Privatsektor müssen sinken

Sparen, sparen, sparen. Das schien bisher beinahe die einzige Vorgabe, die Griechenland diktiert wurde. Nun ließ allerdings Poul Thomsen, der vom Internationalen Währungsfonds ( IWF) als oberster Griechenland-Kontrollor eingesetzt ist, mit einer Überraschung aufhorchen. Der Kampf gegen das immense Budgetdefizit sei nicht die Hauptaufgabe, wie er in der griechischen Tageszeitung Kathimerini zitiert wird. Vielmehr müsse alles dafür getan werden, dass sich Strukturen ändern und das Land wettbewerbsfähiger wird. „Wir möchten sicherstellen, dass wir eine richtige Balance zwischen Haushaltsanpassungen und Reformen erreichen.“

Auf der einen Seite gibt Thomsen zu, dass es Grenzen dafür gebe, was eine Gesellschaft erdulden könne. Auf der anderen Seite will er den Druck aber noch erhöhen. Seine Vorschläge: Staatsbetriebe sollen geschlossen, Staatsbedienstete gefeuert werden. Auch der Privatbereich soll nicht ungeschoren bleiben. Mit niedrigeren Mindestlöhnen und weniger Urlaubsgeld soll das Lohnniveau gesenkt werden, um den Privatsektor wettbewerbsfähiger zu machen. Die Rede war zuletzt davon, dass Urlaubs- und Weihnachtsgeld ganz gestrichen werden. Für Thomsen ist es „skandalös, dass wegen der hohen Mindestlöhne rund 40 Prozent der jungen Menschen in Griechenland arbeitslos sind“.