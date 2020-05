GREEN BRANDS - Im Zeichen der Umwelt

Auch die Wirtschaft sieht der neuen Auszeichnung mit Vorfreude entgegen: "Die Auszeichnung von ,grünen Marken' ist mir sehr wichtig, da Unternehmen dadurch eine starke Motivation für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz erhalten", so beispielsweise Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer. "Die Themenbereiche Nachhaltigkeit, Klimaschutz und ökologische Verantwortung sind uns aus unternehmerischer Sicht in Abstimmung mit innovativen Technologien sehr wichtig", so auch die Präsidentin des Österreichischen Gewerbevereins, Margarete Kriz-Zwittkovits. Das Siegel wirkt auf zwei Ebenen - einerseits motiviert es die Unternehmer, andererseits informiert es die Konsumenten.