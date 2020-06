Grazer kauft Wiener Bau-Juwelen

Das Postamt am Fleischmarkt sei früher ein Kloster gewesen. Aus dieser Zeit stammen noch mehrere Stockwerke unter der Erde. Jetzt wird es von Immovate – in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt – renoviert. Darüber, welche neue Nutzung die Immobilie bekommen soll, braucht sich Petritz aber nicht all zu viele Gedanken zu machen. "Die Immobilie ist gut vermietet. Es beherbergt drei Botschaften, ein Restaurant und zwei medizinische Einrichtungen", sagt er.

In Graz hat die Immovate ebenfalls das ehemalige Hauptpostamt revitalisiert. Dort ist unter anderem ein Studentenheim eingezogen.

In die ehemalige ÖBB-Zentrale kommt das Hotel " Motel One". Die Baugenehmigung dafür sei bereits eingelangt, in etwa eineinhalb Jahren werde das Hotel eröffnet, sagt Petritz. Was in das Kinderheim auf der Hohen Warte kommt, sei noch offen.

Mehr als 100 Millionen Euro ließ sich Kurschel die Immo-Investments kosten. Das Geld stammt nur zum kleinen Teil aus eigenem Kapital. "Wir arbeiten mit 20 bis 30 Prozent Eigenkapital", erklärt Petritz. Ein Teil stammt von Banken. Der Großteil aber kommt von betuchten Investoren. "Wir rechnen mit einer Rendite von 15 bis 20 Prozent", sagt Petritz. Mit an Bord bei einigen Projekten ist die Baugruppe Soravia über die IFA (Institut für Anlageberatung).