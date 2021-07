Graz-Salzburg im Zwei-Stunden-Takt

Vor einem Jahr mussten die Länder Steiermark (900.000 Euro) und Salzburg (200.000 Euro) tief in die Tasche greifen, um zumindest in jede Richtung drei Direktverbindungen sowie zwei mit Umstieg in Bischofshofen zu retten. Mit Fahrplanwechsel wird das Angebot auf jeweils fünf Direktzüge sowie zwei Verbindungen, bei denen in Bischofshofen von einem Zug in den anderen gewechselt werden muss, ausgeweitet, so Fercher.

Wer für das zusätzliche Angebot wie viel zahlt, konnte der Bahn-Manager nicht sagen. Die Mehrkosten werden auf jeden Fall zwischen Bund, ÖBB und den beiden Ländern geteilt. Die Fahrzeit zwischen Graz und Salzburg beträgt im neuen Fahrplan 4:06 Stunden und soll in den kommenden Jahren noch um zehn Minuten reduziert werden. Die Leistung wurde bis zum Jahr 2019 bestellt.