Gratis Papierrechnung obligatorisch

Die Mobilfunker reagieren verärgert. Die Konsumentenschützer freuen sich. Auslöser der zwiespältigen Gefühle ist das neue Telekomgesetz, auf das sich die Regierungsparteien geeinigt haben und das im Herbst im Parlament abgesegnet wird.



Darin wird unter anderem festgeschrieben, dass Telekom-Unternehmen bestehenden Kunden eine Papierrechnung ohne zusätzliche Gebühren zuschicken müssen. Auch Neukunden haben das Recht, wahlweise eine physische per Post ohne Zusatzkosten oder eine elektronische Rechnung per eMail zu erhalten. Vor allem die Mobilfunker waren gegen diese Forderung der Konsumentenschützer Sturm gelaufen. Sie gingen immer mehr zu Rechnungen per eMail über, wer eine Papierrechnung wollte, musste dafür extra bezahlen. Bei Billigsttarifen war der Verzicht auf die Papierrechnung sogar Bestandteil des Vertrags.