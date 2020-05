Gorbachs 9000-Euro-Sekretärin

Wer ist Gorbachs Goldstück Gabriele K.? Sie war schon für ihn tätig, als er noch in der Vorarlberger Landespolitik aktiv war. Sie war auch seine rechte Hand, als er in die Bundespolitik ging. 2003 wurde sie kurzfristig von der FPÖ-Vorarlberg an das Kabinett des Vizekanzlers "verliehen", fungierte danach aber als sein Draht ins Ländle. Nach dem Ende der Polit-Karriere blieb Gabriele K. ihrem Chef treu.



Wie Insider berichten, dürfte sie die Ghostwriterin von Gorbachs berühmtem Brief an den englischen Finanzminister Alistair Darling gewesen sein ("Dear Alistar, (...) I feel the world in Vorarlberg is too small"). In dem Schreiben bat der Neo-Unternehmer den britischen Politiker um Unterstützung beim Start in die Selbstständigkeit.



Mittlerweile ist die Mittvierzigerin K. (sie ist nicht Englisch-Lehrerin) in ihren angestammten Beruf als Pädagogin zurückgekehrt. Ob Gorbach sie sich nicht mehr leisten wollte? Wie auch immer. Der Ex-Politiker ist jedenfalls nach wie vor als Beratungsunternehmer tätig. Daneben sitzt er im Aufsichtsrat von RHI. 2009 hat er laut Geschäftsbericht rund 23.000 Euro dafür kassiert. Außerdem ist Gorbachs Firma seit 2008 Gesellschafter von Supergau. Der Name des Versicherungsbüros hat nichts mit Gorbachs aktuellen Verwicklungen zu tun. Firmengründer ist Ex-FPÖ-Landtagsabgeordneter Walter Gau.



Weder Gorbach noch seine Ex-Mitarbeiterin Gabriele K. waren für Stellungnahmen erreichbar. Laut News bestreitet Gorbach alle Vorwürfe. Für alle Genannten gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.