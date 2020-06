Google bereitet Selbstfahr-Auto vor

Auch wenn es keine offizielle Bestätigung dafür gibt: Es mehren sich Berichte und Indizien, nach denen Google den Bau eines eigenen, selbstfahrenden Autos plant. Laut einem US-Technologiejournalisten hat Google über ein solches Projekt bereits mit dem Auftragsfertiger Magna und dem Autozulieferer Continental gesprochen. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat es bei den Verhandlungen zwischen Google und Continental Fortschritte gegeben.

Faktum ist, dass Google an der Entwicklung eines selbstfahrenden Autos arbeitet. Seit mehreren Jahren gibt es dazu eine Kooperation mit dem japanischen Autohersteller Toyota. Es wurden bereits mehrere Tests durchgeführt. Ursprünglich wurde die neue Technologie in einen Toyota Primus eingebaut. Mittlerweile denkt Google an eine eigene Produktion.

Der Internetkonzern rechnet mit einer drastischen Senkung der Unfallzahlen durch den Einsatz von Selbstfahrer. Überlegt wird der Bau von Roboter-Taxis, die eigenständig Kunden aufnehmen und am gewünschten Ziel abliefern. Ein Indiz dafür ist der Einstieg von Google Ventures beim US-Edeltaxidienst Uber. Es geht dabei um eine Beteiligung von mehr als 250 Millionen Dollar (rund 188 Millionen Euro).