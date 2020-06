Glücksspielverbot in Wien: "Nur Verlierer und keine Gewinner"

Novomatic

Finanzministerium

Bruck

Austria

Die Frist läuft Ende Jänner ab. Ich rechne damit, dass das Gericht die Entscheidung bestätigt.

Sie sagen selbst, Österreich sei kein Casino-Land. Warum pfeifen Sie dann nicht einfach auf das Geschäft hier? Wien als Großstadt verträgt durchaus mehr als ein Casino. Ich bin überzeugt, dass unser Standort im Prater sehr gut laufen wird. Doch man muss den österreichischen Markt in Relation sehen. In ganz Europa stehen 1,7 Millionen Slot-Maschinen, in den USA eine Million und in Österreich 10.000. Wir wollen als österreichisches Unternehmen auf unserem Heimmarkt präsent sein, aber international ist dieser Markt sehr klein. Unser Fokus ist international ausgerichtet.

Wo soll Novomatic in fünf Jahren stehen?

Wir wollen in allen relevanten europäischen Ländern mit unseren Produkten – Slot-Maschinen, Spielbanken, Online-Gaming und Lotterien – einen wesentlichen Marktanteil haben. In den USA wollen wir bei Glücksspielgeräten auf zehn bis 15 Prozent kommen, in Südamerika unsere Position ausbauen. Und auch Online wollen wir international unter die Top-Five-Player.

Haben Sie Interesse an den Casinos Austria, falls diese privatisiert werden?

Wir investieren jedes Jahr 200 bis 300 Millionen Euro in Akquisitionen. Wir interessieren uns für alle Unternehmen in der Glücksspielindustrie, die für unsere Strategie relevant sind. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werden wir uns auch die Casinos Austria ansehen.