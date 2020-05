Globale Risiko-Exzesse: IWF warnt vor Knall

Das Finanzsystem ist verwundbar geworden, warnt der Internationale Währungsfonds ( IWF). Das billige Geld, mit dem die Notenbanken die Märkte im Kampf gegen die Krise fluten, sei kaum bei den Unternehmen angekommen. Dafür pumpten sich neue Spekulationsblasen auf. "Derzeit wird nicht genug Risiko eingegangen, um das Wachstum zu fördern. Dafür nehmen Risiko-Exzesse zu, die die Finanzstabilität bedrohen", sagte IWF-Direktor José Viñals am Mittwoch in Washington. Ungewöhnlich starke Worte für die globale Krisenpolizei.Ob Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen oder Immobilien: Finanzwerte seien durch die Bank hoch bewertet, in vielen Ländern und zur gleichen Zeit. Das ist ungewöhnlich, aber als Nebenwirkung des historischen Zinstiefs erklärbar. Banken erhalten Geld fast zum Nulltarif, wodurch jedes Risiko abgeschafft scheint. Eine gefährliche Illusion.