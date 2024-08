Gläubigerschützer: Das Geschäft mit den Pleiten boomt

„Das ist besonders ärgerlich. Die Pleitenwelle steuert auf einen Rekord zu und ausgerechnet heuer hat der größte Gläubigerschutzverband, der KSV 1870, still und heimlich die Preise kräftig angezogen“, schreibt ein Wiener Unternehmer empört an den KURIER. Wer als Gläubiger von einer Insolvenz betroffen ist, „hat nicht nur ein Problem, wieder an sein Geld zu kommen. Mittlerweile gibt es bei den Kreditschutzverbänden erhebliche Preisunterschiede“.