Giftige Chemikalien in Markenkleidung

Die gefundenen Schadstoffe werden entweder bewusst in der Produktion eingesetzt oder sind Rückstände des Herstellungsprozesses. Nonylphenoletoxylate (NPE) wurden in 89 der 141 Artikel nachgewiesen. In vier Textilien wurde eine gesundheitsschädlich hohe Konzentration von Weichmachern (Phthalaten) gefunden.

Auch ein in Österreich gekauftes T-Shirt der Marke Tommy Hilfiger enthielt eine bedenkliche Menge an Phthalaten. Diese problematischen Weichmacher werden speziell bei Aufdrucken in der T-Shirt Produktion eingesetzt und sind ebenso wie Nonylphenole (NP) - ein Abbauprodukt von NPE - hormonell wirksam. Darüber hinaus sind Phthalate in der EU als "fortpflanzungsgefährdend" klassifiziert. Wenn sie in Plastisol-Aufdrucken verwendet werden, sind sie nicht eng an den Kunststoff gebunden und können daher aus dem Produkt freigesetzt werden.

Einige der untersuchten Modehersteller gehören zum sogenannten "Fast Fashion" -Segment. In sehr kurzen Abständen werden neue Trendartikel herausgebracht, um auf Kundenwünsche rasch zu reagieren. Durch den so entstehenden Produktionsdruck und knappe Liefertermine werden ökologisch unverantwortliche Praktiken, wie hoher Chemikalieneinsatz gefördert. "Pro Jahr werden rund 80 Milliarden Kleidungsstücke produziert - meist in asiatischen Herstellerländern. Selbst geringe Mengen an Chemikalienrückständen im einzelnen Kleidungsstück, führen bei der Masse an Textilien zu einer großflächigen Verbreitung umwelt-und gesundheitsgefährlicher Schadstoffe auf der ganzen Welt", so Sprinz.