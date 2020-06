Gezerre um Bankenaufsicht

Gabriel Bernadino, Präsident der Europäischen Versicherungsaufsicht spielte den Ball an die Finanzinstitute zurück. Sie selbst seien für die Kompliziertheit der Regeln verantwortlich, weil sie so komplizierte Finanzprodukte auf den Markt brächten. OeNB-Gouverneur Nowotny unterstrich ebenfalls, dass es in der Finanzwelt keine einfachen Lösungen gebe. Er habe die Erfahrung gemacht, dass man in manchen Fällen – etwa bei den Fremdwährungskrediten – mit einfachen und klaren Verboten besser vorankomme.

Diese Erfahrung teilt auch Julie Galbo, Vize-Chefin der Dänischen Finanzmarktaufsicht. 20 Banken mussten dort in Folge der Finanzkrise gesperrt werden. Seither regiert die Aufsicht mit klaren Verboten: "Wir nehmen uns heraus, riskante Geschäfte genauso zu untersagen wie Vorstände abzusetzen, die die Komplexität ihrer Finanzprodukte nicht verstehen".