Gewerkschafter machen gegen die ÖIAG mobil

hat sich die von derforcierteneu sicher einfacher vorgestellt. Damit, dass er ÖGB-Präsidentin die Arbeitsgruppe setzte, glaubte der SPÖ-Chef wohl, die Gewerkschaft ruhigzustellen. Er dürfte allerdings den Widerstand der mächtigen Verkehrs-Fraktionen ziemlich unterschätzt haben. Diehat kein eigenes ÖIAG-Konzept und ist sich mit dem Regierungspartner nur über die Neubesetzung von Aufsichtsrat und Vorstand einig.

Foglar hat sich bis heute nicht klar zur Staatsholding geäußert. Sagt übrigens auch einiges über die Verhältnisse in der SPÖ, dass der für die Bahn und den Autobahnbetreiber zuständige Infrastruktur-Minister Alois Stöger nicht in der Arbeitsgruppe sitzen darf. Dafür ist AK-Direktor Werner Muhm, auf dessen Rat Faymann nach wie vor hört, im Verhandlungsteam. Was nicht bei allen Parteigranden auf Freude stößt. Nicht nur bei den Schwarzen, auch in der SPÖ hält sich hartnäckig die Spekulation, Muhm wolle unbedingt in den neuen Aufsichtsrat der Staatsholding.

Fragt sich auch, welche Rolle GPA-Chef Wolfgang Katzian spielt. Er ist in der Gewerkschaft für Asfinag und den Stromkonzern Verbund zuständig. Katzian könnte der Asfinag-Einbringung zustimmen, um endlich für die SPÖ mehr Einfluss auf den schwarz dominierten Verbund herauszuschlagen.

Für die Regierung wird die ÖIAG grundsätzlich schwierig. Weil das Thema bei der Klausur im September in Schladming voreilig groß angekündigt wurde, müssen Faymann und Mitterlehner demnächst irgendeine Lösung präsentieren, um nicht an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Die Asfinag-Betriebsräte haben eine Liste von Projekten (Gesamtvolumen knapp 1,5 Milliarden Euro) erstellt, die unter dem Dach der ÖIAG als "gefährdet" eingestuft werden. Etwa die Spange "Seestadt Aspern", Lärmschutzmaßnahmen auf der Tauernautobahn oder die Weinviertel Autobahn. Bei den ÖBB wird noch gerechnet, betroffen wären laut Hebenstreit die Bahnhofs-Investitionen und die großen Tunnel. Er zieht Parallelen zum Einstieg des Fonds IFM beim Wiener Flughafen: "Australische Pensionsfonds wird es sicher nicht interessieren, in Österreich in die Regionen zu investieren. Weil sich Investitionen in die regionale Infrastruktur für private Aktionäre wirtschaftlich nicht rechnen."