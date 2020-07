Gewerkschaft fordert von "Krisengewinnern" Prämienzahlung

Handelsfirmen, die in der Krise gutes Geld verdienten, sollen ihren Beschäftigten mehr bezahlen, fordert die Gewerkschaft GPA-djp. Gemeint ist insbesondere der Lebensmittelhandel. "Davon würden 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren", sagte Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA und Betriebsratsvorsitzender der Buchhandelskette Morawa, am Donnerstag.

Die Idee ist nicht neu. 2009 gab es für die Beschäftigten der Metallindustrie einkommensunabhängig eine Einmalzahlung von 100 bis 250 Euro, die sich nach der Höhe des Betriebsergebnisses (EBIT) des jeweiligen Unternehmens richtete. Etwas ähnliches wollen die Arbeitnehmervertreter heuer im Herbst bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die Handelsangestellten durchsetzen.

Zwei Drittel der Beschäftigten im österreichischen Handel sind weiblich. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte liegt derzeit im alten Kollektivvertrag bei 1.675 Euro brutto pro Monat, im neuen KV macht es 1.714 Euro brutto aus. Allerdings arbeitet ein Großteil Teilzeit.

"Die, die in der Krise die Gewinner waren, müssen zahlen", so Müllauer. Der Slogan, "Koste es, was es wolle", dürfe nicht nur für die Wirtschaft gelten. Abgesehen davon schloss sich die GPA auch der ÖGB-Forderung nach einem "Corona-Tausender" für alle Beschäftigten in systemrelevanten Berufen an.

Die vier großen Lebensmittelhändler (Rewe, Spar, Hofer und Lidl) bezahlten ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen noch im März eine Prämie aus. Das reicht der Gewerkschaft nicht. Inzwischen widerspreche das Verhalten vieler Kunden dem, dass sie während des Lockdowns noch klatschten und die Supermarkt-Beschäftigten als Helden feierten, räumte Müllauer ein.