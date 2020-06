Geschenkartikel: Paperbox ist pleite

Die Geschenkartikelkette Paperbox GmbH, die acht Filialen in Wien, Wiener Neustadt und in Wels betreibt, hat am Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände Creditreform und KSV1870 dem KURIER. 19 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Laut Firmencompass hatte die Paperbox früher zwölf Filialen und 35 Mitarbeiter.

Die Geschäfte, die vor allem In Einkaufszentren wie der Wiener Millenium City, der Shopping City Nord und SCS in Vösendorf betrieben wurden, liefen zuletzt nicht mehr rund. „Die Umsatzsätze ließen zuletzt nach, während die Miet- und Personalkosten stiegen“, heißt es aus dem Unternehmen. In der Folge konnte die Zahlungsunfähigkeit nicht mehr verhindert werden. Der Bilanzverlust betrug mit Ende November 1,05 Millionen Euro.