Gernot Rumpolds unglaubliche Pleite

Des Weiteren hat Rumpold 208.000 Euro auf einem Bankkonto und einem Sparbuch liegen sowie Wertpapiere mit einem Kurswert in Höhe von 115.000 Euro. Dazu kommen noch zwei Lebensversicherungen mit einem Rückkaufswert in Höhe von 232.000 Euro. Zwei weitere Lebensversicherungen müssen erst bewertet werden. Und über weitere Firmenkonstruktionen soll Rumpold an diversen Immobilien in Wien beteiligt sein. Alleine die Grundbuchauszüge, in denen die verschiedenen Liegenschaften aufgelistet sind, umfassen 25 Seiten.