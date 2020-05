Geldsegen durch Flop mit Pickerln

"Dieses System war von Anfang an ein Desaster", kritisiert Werner Hochreiter, Umweltexperte des Arbeiterkammer (AK). "Pfandmarken auf langlebige Güter funktionieren einfach nicht, sie gehen verloren."



Im Zuge der Budgetbegleitgesetze 2011 wurde beschlossen, die Kühlschrankpickerl-Verpflichtung auf die Republik zu übertragen. Das gesamte gesammelte Geld (kolportierten 31 Millionen Euro) sollte samt Zinsen an den Bund fließen.



Doch dazu kommt es nicht. Die Koalition schlägt per Initiativantrag eine andere Vorgehensweise vor: Nur 24 Millionen Euro gehen an den Bund und werden zu gleichen Teilen an Lebens-, Justiz- und Konsumentenschutzministerium aufgeteilt. Das restliche Geld (kolportierte sieben Mio. Euro) bleiben beim UFH um Rückzahlungen und administrativen Aufwand zu decken.



"Wir wollen wissen, was mit dem übrigen Geld genau passiert", betont Christiane Brunner von den Grünen. "Wir werden dem Initiativantrag am Donnerstag nicht zustimmen."

"In der Stiftung verbleibt kaum etwas", sagt hingegen Faast, "gerade ein bisschen Reserve. Das, was die Republik uns zugestanden hat."



Werner Knausz, Vorstand der Altstoff Recycling (ARA) und Eigentümervertreter der Elektroaltgeräte-Tochter ERA: "Wir haben das wettbewerbsrechtlich prüfen lassen, schließlich wären wir Betroffene." "Wenn das beschlossen wird, werden wir prüfen, wettbewerbsrechtlich vorzugehen", so Knausz.



Als "Kompromiss, nicht als Optimum" sieht AK-Experte Hochreiter die Lösung. "Freilich wird das UFH gut entlohnt. Die andere Lösung wäre ein jahrelanger Rechtsstreit, da wäre unterm Strich weniger übrig geblieben."