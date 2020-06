Ölpreis-Verfall zwingt OMV zum Sparen

Die US-Gaslieferanten wiederum würden auch nicht jedes Preisspiel mitmachen. Denn sie hätten mit Asien einen zweiten großen Absatzmarkt. Der Transport von US-Gas nach Südostasien kostet laut Energie-Spezialisten pro Gigajoule Gas um etwa zwei Dollar mehr als die Lieferung nach Europa. "Ist der europäische Gaspreis höher als der asiatische minus zwei Dollar, werden die USA nach Europa liefern", lautet die Einschätzung.

Die Internationale Energie Agentur (IEA) in Paris geht davon aus, dass die USA etwa die Hälfte ihres Gasexports nach Europa und die andere Hälfte nach Südostasien liefern werden. Und: "In den nächsten 20 Jahren wird die Schiefergasproduktion in den USA stetig zunehmen", erklärt Lázló Varró, Gas-Chef bei der IEA.

Gleichzeitig soll der europäische Gasverbrauch nur wenig steigen. Kein Wunder, dass Gazprom am Mittwoch ankündigte, die Nord-Stream-Pipeline durch die Ostsee nicht weiter auszubauen. Zudem hat Gazprom am Mittwoch den bestehenden Gasliefervertrag mit der OMV neu verhandelt (mehr dazu hier). Über die Details wurde zwar Stillschweigen vereinbart. Es ist aber anzunehmen, dass es um weitere Preisnachlässe geht. Schon zwei Mal senkte Gazprom in den vergangenen Jahren den Gaslieferpreis. An Österreichs Endkunden wurde dies in Form von einmaligen Boni weitergegeben.