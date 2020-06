Gegen Mindesthonorar für Pflegerinnen

Zum einen, weil es sich um Selbstständige handle und ein festgelegtes Mindesthonorar daher gegen das EU-Kartellrecht verstoßen würde. Zum anderen, weil es ein freier Markt sei und sich das Honorar nach Qualifizierung sowie Herkunftsland der Personenbetreuerinnen und den damit verbundenen Lebenshaltungskosten berechne. Sprich: Slowakinnen seien in der Regel besser qualifiziert als Rumäninnen, die in ihrem Land auch geringere Lebenshaltungskosten hätten.

Um für mehr Qualität und Sicherheit zu sorgen, wird seit zwei Jahren an einer Zertifizierung für Vermittlungs-Agenturen gearbeitet, die laut Flenreiss in den nächsten drei Monaten umgesetzt werden soll. Beurteilungskriterien sollen Transparenz in der Vertragsgestaltung, Qualitätssicherung sowie eine Betriebsstätte in Österreich sein. Wer die Zertifizierung vornehmen könnte, steht derzeit noch nicht fest.