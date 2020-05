Fressnapf steigert Umsatz deutlich

Das Geschäft mit Heimtieren und Heimtierbedarf brummt vor allem in Österreich. Der Tierfutter- und Tierzubehörhändler Fressnapf mit Zentrale im deutschen Krefeld konnte auch im Geschäftsjahr 2014 die Umsätze steigern. Die 119 Fressnapf-Filialen erwirtschafteten rund 141 Millionen Euro Umsatz, das ist ein Plus von 8,2 Prozent. Mit den fünf Megazoo-Filialen erzielte der deutsche Franchise-Konzern Fressnapf Tiernahrungs GmbH hierzulande rund 162 Millionen Euro Umsatz. Das ist ein Zuwachs von 7,3 Prozent.

Die Fressnapf-Gruppe beschäftigt in Österreich rund 1000 Mitarbeiter und ist innerhalb des Konzerns laut Firmenangaben "der erfolgreichste Auslandsmarkt". Im Vorjahr investierte der Tiernahrungshändler drei Millionen Euro in Österreich.

Fressnapf betreibt mit mehr als 10.000 Mitarbeitern rund 1347 Märkte in zwölf europäischen Ländern, davon mehr als 800 Märkte in Deutschland. 2014 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 1,668 Milliarden Euro, davon 1,053 Milliarden Euro in Deutschland und rund 615 Millionen in den übrigen Ländern.

Torsten Toeller, Gründer und Inhaber von Fressnapf, hält übrigens zehn Prozent an der Immobilienfirma Signa Prime Selection (Goldene Quartier, Kaufhaus Tyrol, Karstadt usw.) des Tirolers Rene Benko. Die Megazoos sind die größten Filialen mit 2000 Quadratmetern und mehr. Fressnach XXL-Märkte haben bis 1500 Quadratmeter ladenfläche. In vielen Ländern firmiert die Fressnapf-Gruppe unter der Marke "Maxi Zoo", in den Niederlanden heißen die Märkte "Jumper" und in Belgien "Zoomart".