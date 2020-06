Freisprüche für die Ex-Chefs von ÖBB und Telekom

Martin Huber und dessen Ehefrau sind zwar im Telekom-V-Prozess von der Beitragstäterschaft zur Untreue freigesprochen worden (siehe oben), für Huber ist die Angelegenheit aber noch nicht ganz ausgestanden. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des schweren Betruges.



Staatsanwalt Michael Radasztics wirft Huber vor, in seiner Funktion als damaliger ÖBB-Konzernvorstand dem Aufsichtsrat verschwiegen zu haben, dass er - über einen Treuhänder verdeckt - mit 75 Prozent an der Schillerplatz 4 Projektentwicklungs GmbH beteiligt und dort faktischer Geschäftsführer war. Dadurch sei es ihm gelungen, sich sein Ausscheiden von der Staatsbahn mit 820.000 Euro versüßen zu lassen - bei einer eventuellen Entlassung wegen Falschinformation des Aufsichtsgremiums wäre dieses Zuckerl weggefallen.



Huber hat die falsche Angabe zu seinem Beteiligungsverhältnis bereits in der Einvernahme durch die Behörden eingestanden. "An der Schillerplatz 4 GmbH war ich mit 75 Prozent beteiligt. Auch der Druck der ÖBB und Pöchhacker trug dazu bei, dass ich damals angab dass K. der dritte Beteiligte war", so Huber zu den Ermittlungsbehörden.



Die ÖBB teilten mit, dass sich als Privatbeteiligte einem eventuellen Prozess anschließen würden - wenn der Verdacht bestehe dass ein Schaden für die Bahn eingetreten ist.