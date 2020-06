Frauenquote für Aufsichtsräte dürfte scheitern

Auch in Österreich gibt es keine einheitliche Regierungsposition. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ) unterstützt den Vorschlag von Reding, Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) ist gegen die verpflichtende Frauenquote in den Chefetagen börsenotierter Unternehmen.

Die christdemokratische Justizkommissarin will den Konzernen Folgendes vorschreiben: Bis 2015 soll der weibliche Anteil im Top-Management 30 Prozent betragen, bis zum Jahre 2020 soll der Anteil auf 40 Prozent erhöht werden. Staatliche Unternehmen sollen die Quote bereits 2018 einführen. Die Quote ist nur für Firmen verbindlich, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen und mehr als 50 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften. Bei Verstößen soll es Sanktionen geben. Ausdrücklich ausgenommen sind Familienunternehmen.

Die Kommissarin, die kampferprobt ist, gibt sich noch nicht geschlagen. Sie will bis Weihnachten einen Gesetzesentwurf vorlegen. "Ob dies eine Verordnung oder eine EU-Richtlinie wird, ist aber noch offen", sagt dem KURIER ein Kommissionssprecher. Die Richtlinie ist im Vergleich zur Verordnung weniger verbindlich, die Mitgliedsländer haben große Spielräume bei deren Umsetzung.