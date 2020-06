Frankreich vor Jobkrise

Viele französische Unternehmen haben mit der Krise zu kämpfen: Zu den Branchen, die nun Sozialpläne verkünden könnten, gehören der Automobilbau, der Transportsektor, die Banken, Pharma- und Telekomunternehmen, Stahlerzeuger, Medien und Einzelhändler. Beispiele: Air France, die eben erst einen Quartalsverlust von 368 Mio. Euro einflog, muss sparen und hat einen Einstellungsstopp ausgesprochen. Betriebsseitige Entlassungen will die Air France/KLM-Tochter vermeiden und setzt auf Freiwilligkeit. Dennoch sollen 1500 bis 2000 Arbeitsplätze eingespart werden.

Bei Renault fürchten Gewerkschaften, dass die Produktion auf Tanger in Marokko konzentriert werden könnte und deshalb Arbeitsplätze in den Werken in Maubeuge und Douai abgebaut werden könnten. Bei PSA Peugeot Citroën läuft die Produktion des C3 im Jahr 2014 aus. Was dann mit den 3100 Beschäftigten im Werk in Aulnay-sous-Bois geschieht, ist offen.

Der Einzelhändler Carrefour hatte 2011 starke Gewinneinbußen hinzunehmen. Dem neuen Konzernchef Georges Plassat wird zugetraut, mindestens 3000 Stellen zu streichen. Beim Mobilfunkabieter SFR gelten rund 1000 Arbeitsplätze als gefährdet. Auch bei der französischen Bahn SNCF werden Stellenkürzungen befürchtet. Darüber hinaus droht Aluminium-Werken des Bergbauriesen Rio Tinto und Werken des Elektronikkonzerns Technicolor die Schließung.