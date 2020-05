Grande Nation auf Schrumpfkurs

Frankreichs Konjunkturmotor will nicht anspringen: Die Produktion in den Unternehmen ging binnen eines Jahres um drei Prozent zurück, die Industrie verzeichnete übers Jahr gesehen gar ein Minus von fast vier Prozent. Die Geschäfte für die französische Privatwirtschaft liefen so schlecht wie zuletzt 2009. Für die Exporteure aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone läuft es derzeit auch nicht rosig. Während sich die Eurozone mühsam aus der Rezession herausarbeitet, wird Frankreich wohl weiter abfallen, zeigten jüngst mehrere Konjunkturbarometer. Sogar die Europäische Zentralbank sah sich veranlasst, an die Regierung in Paris zu appellieren und eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft einzufordern. Denn auch dort kann die zweitgrößte Volkswirtschaft nur mehr schwer mithalten: Die Lohnstückkosten sind seit 1999 um 30 Prozent gestiegen (Euroraum: +24%).

Nun dürfte auch das geplante Defizitziel von drei Prozent der Wirtschaftsleistung verfehlt werden: "Ich denke, es ist wahrscheinlich", sagte Außenministers Laurent Fabius am Mittwoch und bestätigte damit eine Einschätzung des französischen Rechnungshofes. Dessen Präsident Didier Migaud lobte am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichtes zwar Steuererhöhungen und Einsparungen in Höhe von 38 Mrd. Euro, wies aber darauf hin, dass das Wachstum „wahrscheinlich niedriger“ ausfallen werde, als mit 0,8 Prozent geplant. Zum Vergleich: Der Internationale Währungsfonds traut dem Land heuer nur ein Wachstum von 0,3 Prozent zu. Präsident Hollande stellte daraufhin eine Korrektur der Prognose in Aussicht: "Es bringt nichts, Ziele vorzugeben, wenn sie nicht erreicht werden können."