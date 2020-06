Franken: Wie die Stop-Loss-Klausel zur Falle wurde

Hunderte Schweizer Franken-Kreditnehmer in Österreich wiegten sich in Sicherheit: Sie hatten mit ihrer Bank vereinbart, dass sie eine Stop-Loss-Klausel im Falle einer Aufwertung des Franken vor einem Anstieg ihrer Schulden schützen würde.

Tatsächlich aber ging es diesen Kreditnehmern noch schlechter als all jenen, die keine solche Absicherung zugekauft haben. Als der Schweizer Franken vor zwei Wochen nämlich rasant zu steigen begann, war die Stop-Loss-Klausel plötzlich nichts mehr wert. Im Detail passierte Folgendes: Viele Kreditnehmer hatten bei einem Kurs von 1,19 Franken zum Euro "Stop-Loss" vereinbart und glaubten, dass sie zu diesem Kurs in Euro umsteigen könnten. Allerdings fanden sich zu diesem Kurs keine Käufer. Erst als der Kurs in Richtung 0,85 Franken zum Euro ging, konnte der Kredit in Euro konvertiert werden. Statt einer Absicherung hatten die Kunden einen maximalen Verlust. Kein Wunder, dass Anwälte bereits Informationen sammeln und den Banken mit Klagen drohen.

Allzu viele solche Fälle dürfte es allerdings nicht geben. Zumindest die Großbanken haben den Franken-Schuldnern kaum Stop-Loss-Verträge verkauft: Nur 35 Stück waren es bei der Erste Bank, unwesentlich mehr bei der Bank Austria und null bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien. Die Bank Austria habe in den Verträgen darauf hingewiesen, dass Stop-Loss nicht bedeute, dass zum festgelegten Kurs die Reißleine gezogen werde. Und die Erste Bank betont, dass sie Kreditnehmern von Stop-Loss abgeraten habe.