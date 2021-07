Fragwürdige Millionen-Pleite mit Energiespeichern

Der Name täuscht etwas. Die Gildemeister energy storage GmbH mit Sitz in Wiener Neudorf gehört seit rund einem Jahr nicht mehr dem deutschen MDAX-Konzern DMG Mori AG bzw. dessen Würzburger Photovoltaik-Tochter Gildemeister Energy Solutions GmbH. Deshalb legt der Konzern großen Wert darauf, dass man mit dem aktuellen Konkurs in Österreich nichts zu tun hat. Das teilte eine DMG-Sprecherin dem KURIER mit.

Die Geschäfte der österreichischen Firma liefen offenbar nicht so gut, zuletzt suchten die Wiener Neudorfer aber neue Vertriebswege. „Suche nach Endabnehmer: Gildemeister energy storage GmbH sucht gezielt Projektentwickler, Endkunden und Installationsfirmen im Bereich Erneuerbarer Energien, mit denen gemeinsam Projekte umgesetzt werden können“, heißt es auf einer Internet-Werbeseite der gleichnamigen Unternehmung mit Sitz in Wiener Neustadt. „Mit dem CellCube energy storage system wird eine 100 Prozent unterbrechungsfreie Stromversorgung sichergestellt. Das System ist für all jene Endkunden geeignet, die künftig ihre Stromversorgung selbst in die Hand nehmen möchten.“ Beim CellCub handelt es sich laut Firmenangaben um „Vanadium Redox Flow energy storage technology“. Als Markt hatte man angeblich Kenia, Uganda, Botswana und Südafrika ins Auge gefasst.