Ford: Die Spannung steigt ständig

Erste Ergebnisse der von Ford in Verbindung mit der Universität Duisburg-Essen durchgeführten Flottenversuche belegen, dass Elektromobilität in urbanen Ballungsräumen mit bereits bestehender Infrastruktur möglich wäre.



In gewohnt polarisierender Manier umreißt Prof. F. Dudenhöffer die wichtigsten Akzeptanzpunkte für E-Autos: Bei einer gemessenen, durchschnittlichen täglichen Fahrdistanz von 45 Kilometer der Kölner Probanden würde ein E-Auto wie der Ford Focus rund 0,104 kWh/km verbrauchen, was bei einer Batteriekapazität von heute üblichen 20 kWh für einen Fahrbetrieb von über vier Tagen ohne nachzuladen reichen würde. Würden dann rund zehn Prozent aller Fahrzeuge in einer Stadt wie beispielsweise Köln (rund 33.400 E-Autos) nur elektrisch betrieben, bedeutete dies einem Mehrverbrauch an Strom von nur 3,2 Prozent des Energieverbrauchs der dortigen privaten Haushalte. Probleme für die Netzkapazität bei Aufladung mit Lichtstrom ergäben sich demnach nicht.